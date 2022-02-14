От коронавируса в Саратовской области скончались еще 11 человек.

Это восемь женщин и трое мужчин в возрасте от 51 до 88 лет.

Всего за время пандемии от коронавируса умерли 5480 жителей региона.

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