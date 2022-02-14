Домой Рубрики Новости Саратова Еще 11 человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 11 человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 14.02.2022 44 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber От коронавируса в Саратовской области скончались еще 11 человек. Это восемь женщин и трое мужчин в возрасте от 51 до 88 лет. Всего за время пандемии от коронавируса умерли 5480 жителей региона. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА По качеству жизни Саратовская область за год поднялась на три позиции Михаил Исаев пригрозил Курицыну увольнением за некачественную уборку снега Николай Панков: Не все саратовские школы смогут быть отремонтированы ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ По качеству жизни Саратовская область за год поднялась на три позиции Новости Саратова - 14.02.2022 0 За 2021 год Саратовская область заняла 46 место по России по качеству жизни. Об этом сообщает РИА Новости, опубликован рейтинг. За год регину по... Михаил Исаев пригрозил Курицыну увольнением за некачественную уборку снега 14.02.2022 Еще 11 человек в Саратовской области скончались от коронавируса 14.02.2022 Фотоконкурс для влюбленных стартовал в Саратовском регионе ПривЖД 14.02.2022 Николай Панков: Не все саратовские школы смогут быть отремонтированы 14.02.2022