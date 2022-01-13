Домой Рубрики Новости Саратова Еще 11 человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости Саратова Еще 11 человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 13.01.2022 78 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области от коронавируса скончались еще 11 человек. Не семеро женщин и четверо мужчин в возрасте от 41 до 91 года. Общее число жертв новой инфекции в регионе превысило 5100. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА До конца 2022 года в Саратовской области газифицируют более 5 тысяч домов Мужчина пострадал в ДТП в Вольском районе Отряд тяжелой техники облспаса расчищает саратовские дороги ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ До конца 2022 года в Саратовской области газифицируют более 5 тысяч... Новости Саратова - 13.01.2022 0 До конца 2022 года в Саратовской области будет газифицировано более 5 тысяч домов, в которых живёт около 15 тысяч человек. Об этом глава региона... Мужчина пострадал в ДТП в Вольском районе 13.01.2022 Отряд тяжелой техники облспаса расчищает саратовские дороги 13.01.2022 Количество вагонов в саратовских электричках увеличится с 14 января 13.01.2022 Саратовские школьники будут продолжать учиться при омикроне 13.01.2022