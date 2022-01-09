Еще 11 жителей Саратовской области скончались от коронавируса.

Это семеро женщин и четверо мужчин в возрасте от 60 до 81 года.

Всего за время пандемии новая инфекция унесла жизнь 5150 человек.

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