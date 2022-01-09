Домой Рубрики Новости Саратова Еще 11 жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 11 жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 09.01.2022 84 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Еще 11 жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Это семеро женщин и четверо мужчин в возрасте от 60 до 81 года. Всего за время пандемии новая инфекция унесла жизнь 5150 человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Определены самые популярные публикации Володина за 2021 год Росгвардеец из Саратова помог сломавшей руку лыжнице Парень пострадал в столкновении легковушек под Саратовом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Еще 11 жителей Саратовской области скончались от коронавируса Новости Саратова - 09.01.2022 0 Еще 11 жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Это семеро женщин и четверо мужчин в возрасте от 60 до 81 года. Всего за время пандемии новая... Определены самые популярные публикации Володина за 2021 год 09.01.2022 Росгвардеец из Саратова помог сломавшей руку лыжнице 09.01.2022 Парень пострадал в столкновении легковушек под Саратовом 09.01.2022 Мужчина погиб на пожаре в Балашове 09.01.2022