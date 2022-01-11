Домой Рубрики Новости Саратова Еще 11 жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 11 жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 11.01.2022 89 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области от коронавируса скончались еще 11 человек. Это семеро женщин и четверо мужчин в возрасте от 47 до 86 лет. – сообщили в минздраве региона. С начала пандемии в Саратовской области от коронавируса умер 5171 человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Радаев: В рамках нацпроектов должны завершить 43 объекта Саратовец украл у женщины 4 шины на литых дисках Ночью в Саратове ожидается сильный снегопад ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Радаев: В рамках нацпроектов должны завершить 43 объекта Новости Саратова - 11.01.2022 0 Сегодня, 11 января, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел заседание корсовета, на котором поднял тему нацпроектов в регионе. Он отметил, что в рамках нацпроектов и... Саратовец украл у женщины 4 шины на литых дисках 11.01.2022 Ночью в Саратове ожидается сильный снегопад 11.01.2022 Саратовский суд снова рассматривает дело депутата КПРФ Николая Бондаренко 11.01.2022 В Саратове перед судом предстанет избивший врача мужчина 11.01.2022