В Саратовской области от коронавируса скончались еще 11 человек.

Это семеро женщин и четверо мужчин в возрасте от 47 до 86 лет. – сообщили в минздраве региона.

С начала пандемии в Саратовской области от коронавируса умер 5171 человек.