Домой Рубрики Новости Саратова Еще 11 жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 11 жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 21.01.2022 63 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области скончались еще 11 человек. Не стало шестерых женщин и пятерых мужчин в возрасте от 61 до 84 лет. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 5 268 саратовцев. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Туристическая поездка по маршруту Саратов – Хвалынск состоится 29 января Саратовец прикончил мать проводом от роутера 62% жителей Саратовской области заметили положительные изменения в дорожной отрасли ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Туристическая поездка по маршруту Саратов – Хвалынск состоится 29 января Новости Саратова - 21.01.2022 0 В субботу, 29 января, состоится туристическая поездка по маршруту Саратов – Хвалынск. Для перевозки пассажиров будет задействован комфортабельный пригородный поезд и автобусы. По железной... Саратовец прикончил мать проводом от роутера 21.01.2022 62% жителей Саратовской области заметили положительные изменения в дорожной отрасли 21.01.2022 Еще 11 жителей Саратовской области скончались от коронавируса 21.01.2022 Михаил Исаев: ЖК «Победа» — последний крупный проблемный жилой комплекс... 21.01.2022