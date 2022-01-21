За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области скончались еще 11 человек.

Не стало шестерых женщин и пятерых мужчин в возрасте от 61 до 84 лет.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 5 268 саратовцев.