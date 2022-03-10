По данным на 10 марта в Саратовской области зарегистрировано 1 197 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

В последние дни фиксируется стабильное снижение заболеваемости. Общее количество заболевших в области составляет 222 974 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 184 799 человек, за сутки —

2 888.

На стационарном лечении находятся 1 904 человека, на амбулаторном — 32 455.

Заболело больше всего людей в Саратове — 676, Балаковском районе — 155, Балашовском — 133, Самойловском — 64, Энгельсском — 57, Самойловском — 64, Екатериновском — 38, Аркадакском — 34.