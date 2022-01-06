Домой Рубрики Новости Саратова Еще 12 человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 12 человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 06.01.2022 62 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Зафиксировано еще 12 смертей от коронавируса в Саратовской области. Не стало восьмерых мужчин и четырех женщин. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 5117 жителей региона. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Регоператор напоминает о смене агента по начислениям за услугу по обращению с ТКО Заводской район Саратова остался без воды Зарегистрирован 181 случай заболевания коронавирусом в Саратовской области ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Еще 12 человек в Саратовской области скончались от коронавируса Новости Саратова - 06.01.2022 0 Зафиксировано еще 12 смертей от коронавируса в Саратовской области. Не стало восьмерых мужчин и четырех женщин. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 5117 жителей региона. Регоператор напоминает о смене агента по начислениям за услугу по обращению... 06.01.2022 Заводской район Саратова остался без воды 06.01.2022 Зарегистрирован 181 случай заболевания коронавирусом в Саратовской области 06.01.2022 Более 200 единиц техники ликвидировали последствия снегопада в Саратове 06.01.2022