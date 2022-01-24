Домой Рубрики Новости Саратова Еще 12 человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 12 человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 24.01.2022 50 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще 12 человек скончались от коронавируса. Не стало пятерых мужчин и семерых женщин, которым было от 32 до 82 лет. Всего скончались 5 297 пациентов. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовец нашел на прилавке кошелек с 40 тысячами рублями и стал фигурантом уголовного дела В Саратове к вывозу снега дополнительно привлекут 100 единиц техники Радаев поручил главам районов помогать пожилым саратовцам чистить свои дворы от снега ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовец нашел на прилавке кошелек с 40 тысячами рублями и стал... Новости Саратова - 24.01.2022 0 В отдел полиции поселка Солнечный в Саратове обратился 30-летний мужчина с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД. Заявитель рассказал, что в магазине... Еще 12 человек в Саратовской области скончались от коронавируса 24.01.2022 В Саратове к вывозу снега дополнительно привлекут 100 единиц техники 24.01.2022 Радаев поручил главам районов помогать пожилым саратовцам чистить свои дворы от... 24.01.2022 До конца января в Саратовской области ожидаются снег и морозы 24.01.2022