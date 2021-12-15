Домой Рубрики Новости Саратова Еще 12 человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 12 человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 15.12.2021 34 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области за прошлые сутки выявлено 12 случаев смерти от коронавируса. Отметим, что общее число смертей от новой инфекции в регионе — 4871. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Ольга Сокольская: Новые мусорные контейнеры в Саратове неудобные и будут «благоухать» летом В Саратове сносят незаконно установленный ларек на Астраханской Больница на 9-й Дачной в Саратове начала работать в доковидном режиме ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Ольга Сокольская: Новые мусорные контейнеры в Саратове неудобные и будут «благоухать»... Новости Саратова - 15.12.2021 0 На нашей улице появился новый контейнер для мусора, который удалось рассмотреть. Это и хорошо, и не очень. 1. Контейнер не эстетичен и не эргономичен, к сожалению.... Еще 12 человек в Саратовской области скончались от коронавируса 15.12.2021 В Саратове сносят незаконно установленный ларек на Астраханской 15.12.2021 Больница на 9-й Дачной в Саратове начала работать в доковидном режиме 15.12.2021 Двое жителей Энгельса попались на воровстве понтонов 15.12.2021