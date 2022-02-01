Еще несколько саратовских школ ушли на карантин.

В связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями со 2 февраля закрываются:

— лицей № 50;

— лицей прикладных наук им. Д.И. Трубецкова;

— гимназия № 58;

— школы №8 (корпус на ул. Соборная), 38, 40, 48, 59, 60, 66, 106;

— школа села Клещевка.

Кроме того, продлевается карантин в школе № 5, прогимназии № 237, гимназии № 3, физико-техническом лицее. Частично возобновляется учебный процесс в лицее № 4 и школе № 93. Приступает к занятиям школа села Сосновка.