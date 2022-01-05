В Саратовской области еще 12 человек скончались от коронавируса.

Не стало семерых женщин и пятерых мужчин в возрасте от 64 до 73 лет.

Общее число смертей за время пандемии в регионе превысило отметку в 5100.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА