Домой Рубрики Новости Саратова Еще 12 жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 12 жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 05.01.2022 109 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще 12 человек скончались от коронавируса. Не стало семерых женщин и пятерых мужчин в возрасте от 64 до 73 лет. Общее число смертей за время пандемии в регионе превысило отметку в 5100. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовцы пожаловались на свисающие сосульки на Московской улице В Саратове ночью ожидается метель Володин: В саратовском аэроклубе построят новую взлетно-посадочную полосу и гостиницу ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцы пожаловались на свисающие сосульки на Московской улице Новости Саратова - 05.01.2022 0 Саратовцы обеспокоены свисающими сосульками на крышах в центре города. Об этом горожане сообщают в социальных сетях. - Осторожнее сейчас под крышами, — пишет пользователь Алексей... В Саратове ночью ожидается метель 05.01.2022 Еще 12 жителей Саратовской области скончались от коронавируса 05.01.2022 Володин: В саратовском аэроклубе построят новую взлетно-посадочную полосу и гостиницу 05.01.2022 Депутат Государственной думы Николай Панков отмечает день рождения 05.01.2022