За прошедшие сутки новая коронавирусная инфекция унесла жизни 14 человек в Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало восьми женщин и пятерых мужчин в возрасте от 30 до 82 лет. Они не были вакцинированы от covid-19.

Известно, что 30-летняя женщина лечилась в ковидном госпитале. У нее была двусторонняя вирусная пневмония, которая тяжело протекала, пневмоторакс, эмфизема. Эти патологии усугубили течение заболевания.

На сегодняшний день всего в регионе выявлено 255 новых случаев коронавируса. Об этом сообщал телеграм-канал регионального штаба.

Общее число заболевших новой инфекцией составило 73,585 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 68,514 тысячи человек, за сутки — 192.