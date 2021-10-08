Еще 14 заключенных заявили об издевательствах в тюремной больнице

Еще 14 заключенных заявили о пытках в тюремной больнице ОТБ-1, сообщает адвокат Снежана Мунтян.

— Большинство из них уже освободились из-под стражи, поэтому они понимают, что система им больше не угрожает, — цитируют «Известия» слова адвоката.

Сейчас она ждет удобного момента, чтобы подать заявление. На данный момент в региональном следственном комитете, в уголовных делах фигурируют только восемь потерпевших. Материалы пыток переданы в центральный аппарат СКР.

Это не первый случай издевательства над заключенными. Проект Gulagu.net, занимающийся защитой прав заключенных, ранее опубликовал видео из саратовской туберкулезной больнице ФСИН №1. Руководитель организации заявил, что получил архив и видеоматериалами пыток, размером 40 гигабайт.

На данный момент известно, что главврач ОТБ-1 уволен. Начальник саратовского управления ФСИН Алексей Федотов ушел в отставку.