В Саратовской области за сутки зарегистрировано еще 16 случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Не стало 11 женщин и пятерых мужчин в возрасте от 58 до 84 лет. Всего на сегодняшний день из-за новой инфекции не стало 1,729 тысячи жителей региона.

Всего на сегодняшнее утро в Саратовской области зарегистрировано 257 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся новой инфекцией в регионе составило 72,815 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 67,981 тысячи, за сутки 228.