На сегодняшний день еще 16 человек в Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 11 женщин и пятерых мужчин в возрасте от 54 до 91 года.

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