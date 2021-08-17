Домой Рубрики Новости Саратова Еще 16 жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 16 жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 17.08.2021 62 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber На сегодняшний день еще 16 человек в Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало 11 женщин и пятерых мужчин в возрасте от 54 до 91 года. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Жителей Энгельса ждут концерты и лазерное шоу на День города Почти 2,5 тысячи табличек с адресами не хватает в Саратове Коронавирусные ограничения положительно сказались на результатах ЕГЭ в Саратовской области ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Жителей Энгельса ждут концерты и лазерное шоу на День города Новости Саратова - 17.08.2021 0 В Энгельсе пройдут концерты, лазерные шоу и мастер-классы, посвященные 274-ому Дню рождения города. Масштабные мероприятия планируются с 23 по 29 августа. Их обсудили на заседании... Почти 2,5 тысячи табличек с адресами не хватает в Саратове 17.08.2021 Еще 16 жителей Саратовской области скончались от коронавируса 17.08.2021 Коронавирусные ограничения положительно сказались на результатах ЕГЭ в Саратовской области 17.08.2021 Новый автобус начал ходить в Саратове 17.08.2021