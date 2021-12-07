Домой Рубрики Новости Саратова Еще 16 жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 16 жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 07.12.2021 102 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber От коронавируса скончались еще 16 жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало восьми женщин и такого же количества мужчин в возрасте от 38 до 90 лет. Общее число смертей в регионе составило 4751. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Два памятника в Саратове и Марксе защитили от губительной застройки Студенты ПИУ РАНХиГС — бронзовые призёры Всероссийского молодёжного Кубка по менеджменту «Управляй!» Самозанятые из Саратова представили свою продукцию на новогодней выставке в ТРЦ «Триумф Молл» ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Два памятника в Саратове и Марксе защитили от губительной застройки Новости Саратова - 07.12.2021 0 Два объекта культурного значения регионального уровня защищены от губительной застройки по соседству. Охраняемую зону возле памятника утвердил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин. Речь идет... Студенты ПИУ РАНХиГС — бронзовые призёры Всероссийского молодёжного Кубка по менеджменту... 07.12.2021 Самозанятые из Саратова представили свою продукцию на новогодней выставке в ТРЦ... 07.12.2021 Житель Энгельса лишился пневматической винтовки за стрельбу по мишеням в своем... 07.12.2021 В Саратовской области стартует четвертый этап акции по сбору батареек 07.12.2021