От коронавируса скончались еще 16 жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало восьми женщин и такого же количества мужчин в возрасте от 38 до 90 лет.

Общее число смертей в регионе составило 4751.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА