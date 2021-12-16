Домой Рубрики Новости Саратова Еще 16 жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 16 жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 16.12.2021 37 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня еще 16 жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Не стало девятерых женщин и семерых мужчин в возрасте от 59 до 90 лет. На сегодняшний день заразились коронавирусом еще 352 человека. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Маргарита Симоньян: Гутен морген, товарищи! 19% жителей Саратовской области поддержали бы введение ограничений для непривитых от коронавируса Задержан поджегший няню с ребёнком в квартире Саратова мужчина ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Еще 16 жителей Саратовской области скончались от коронавируса Новости Саратова - 16.12.2021 0 Сегодня еще 16 жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Не стало девятерых женщин и семерых мужчин в возрасте от 59 до 90 лет. На сегодняшний день... Маргарита Симоньян: Гутен морген, товарищи! 16.12.2021 19% жителей Саратовской области поддержали бы введение ограничений для непривитых от... 16.12.2021 Задержан поджегший няню с ребёнком в квартире Саратова мужчина 16.12.2021 В Энгельсе сгорели две надворных постройки 16.12.2021