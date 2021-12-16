Сегодня еще 16 жителей Саратовской области скончались от коронавируса.

Не стало девятерых женщин и семерых мужчин в возрасте от 59 до 90 лет.

На сегодняшний день заразились коронавирусом еще 352 человека.

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