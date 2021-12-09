Домой Рубрики Новости Саратова Еще 17 жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 17 жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 09.12.2021 63 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber От коронавируса скончались еще 17 жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало девяти женщин и восьми мужчин в возрасте от 45 до 93 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Три иностранца занимались сбытом героина в Саратове В поселке Саратова сдали долгострой на 100 семей Под Саратовом мужчина потушил вспыхнувший дом огнетушителем ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Три иностранца занимались сбытом героина в Саратове Новости Саратова - 09.12.2021 0 В Саратове оперативниками ГУ МВД России по Саратовской области в ходе спецоперации пресечена деятельность сбытчиков героина. Об этом сообщает пресс-служба полиции. В совершении преступления подозреваются... В поселке Саратова сдали долгострой на 100 семей 09.12.2021 Под Саратовом мужчина потушил вспыхнувший дом огнетушителем 09.12.2021 На карантин по гриппу и ОРВИ отправились девять школ Саратовской области 09.12.2021 Трамваи двух маршрутов встали в Саратове 09.12.2021