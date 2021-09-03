Домой Рубрики Новости Саратова Еще 19 человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 19 человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 03.09.2021 43 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 3 сентября, в Саратовской области еще 19 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало 11 мужчин и восьмерых женщин в возрасте от 41 до 89 лет. Общее число смертей в регионе достигло 2,359 тысячи. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове ликвидируют последствия сильного дождя Подростки и студенты смогут получить по 3000 рублей на посещение музеев по «Пушкинской» карте Пассажир Lada Priora скончался в столнкновении с грузовиком в Саратове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове ликвидируют последствия сильного дождя Новости Саратова - 03.09.2021 0 В первые дни осени, 2 и 3 сентября, Саратов накрыли сильные дожди. Сегодня утром сотни горожан не с трудом добирались на работу, минуя лужи... Подростки и студенты смогут получить по 3000 рублей на посещение музеев... 03.09.2021 Пассажир Lada Priora скончался в столнкновении с грузовиком в Саратове 03.09.2021 Еще 19 человек в Саратовской области скончались от коронавируса 03.09.2021 «Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения умной колонки «Капсула Мини» от Mail.ru... 03.09.2021