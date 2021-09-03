Сегодня, 3 сентября, в Саратовской области еще 19 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 11 мужчин и восьмерых женщин в возрасте от 41 до 89 лет.

Общее число смертей в регионе достигло 2,359 тысячи.