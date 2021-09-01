В Саратовской области еще 19 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 17 женщин и двое мужчин в возрасте от 44 до 91 года.

Общее число смертей в регионе достигло 2,332 тысячи человек.