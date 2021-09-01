Домой Рубрики Новости Саратова Еще 19 человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 19 человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 01.09.2021 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще 19 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало 17 женщин и двое мужчин в возрасте от 44 до 91 года. Общее число смертей в регионе достигло 2,332 тысячи человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Почти 30 школьных маршрутов стали безопаснее в Саратовской области Под Саратовом наградили спасших село от пожара школьников Николай Панков: Нельзя забывать события нашей истории ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Почти 30 школьных маршрутов стали безопаснее в Саратовской области Новости Саратова - 01.09.2021 0 В текущем году в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжился ремонт трасс, по которым проходят школьные маршруты. Некоторые из них уже отремонтированы,... Под Саратовом наградили спасших село от пожара школьников 01.09.2021 Николай Панков: Нельзя забывать события нашей истории 01.09.2021 В Саратове 92-летняя женщина вылечилась от коронавируса 01.09.2021 Житель Саратовской области нашел раритетный пистолет под крышей дома 01.09.2021