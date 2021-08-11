В Саратовской области от коронавируса скончались еще 19 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало шестнадцати женщин и трех мужчин от 56 до 86 лет.

Общее число смертей достигло 1,935 тысячи.

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