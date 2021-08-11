Домой Рубрики Новости Саратова Еще 19 жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 19 жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 11.08.2021 86 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области от коронавируса скончались еще 19 человек. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало шестнадцати женщин и трех мужчин от 56 до 86 лет. Общее число смертей достигло 1,935 тысячи. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду На концессионных объектах АО «Ситиматик» в Саратовской области завершается ремонтная кампания Панков о благоустройстве дворов в Балаково: Нужен комплексный подход ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду Новости Саратова - 11.08.2021 0 Сегодня, 11 августа, в некоторых домах Ленинского района Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в ООО "КВС". Воду перекрыли в домах на улицах: Мостовая,... На концессионных объектах АО «Ситиматик» в Саратовской области завершается ремонтная кампания 11.08.2021 Панков о благоустройстве дворов в Балаково: Нужен комплексный подход 11.08.2021 В Саратовской области 103 предприятия недоплачивают работникам зарплату до уровня МРОТа 11.08.2021 В Энгельсе откроется пункт приема вторсырья под новым брендом «Вторматик» 11.08.2021