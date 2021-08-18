В Саратовской области еще 19 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.
 
Не стало 13 женщин и шестерых мужчин в возрасте от 43 до 84 лет.
 
Общее число смертей в регионе достигло 2,074 тысячи человек.
 
 
 

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