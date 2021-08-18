Домой Рубрики Новости Саратова Еще 19 жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 19 жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 18.08.2021 69 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще 19 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба региона. Не стало 13 женщин и шестерых мужчин в возрасте от 43 до 84 лет. Общее число смертей в регионе достигло 2,074 тысячи человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Володин объявил о начале ремонта дворов в Саратове Мужчина в Саратовской области вышел искупаться во двор и умер Начальника налоговой инспекции осудили за присвоение денег из бюджета в Саратовской области ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Володин объявил о начале ремонта дворов в Саратове Новости Саратова - 18.08.2021 0 Председатель ГД Вячеслав Володин выступил с предложением подготовить паспорт каждого двора Саратова. Он предложил чиновникам обсудить реализацию проекта с жителями, которые знают, в каком состоянии территория... Мужчина в Саратовской области вышел искупаться во двор и умер 18.08.2021 Начальника налоговой инспекции осудили за присвоение денег из бюджета в Саратовской... 18.08.2021 Во Фрунзенском районе Саратова горят провода на столбах 18.08.2021 Балакаовец назвал замусоренную детскую площадку тихим уголком безобразия 18.08.2021