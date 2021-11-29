Домой Рубрики Новости Саратова Еще 19 жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 19 жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 29.11.2021 83 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще 19 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало девятерых женщин и десятерых мужчин в возрасте от 53 до 92 лет. Напомним на сегодняшний день подтверждено 615 новых случаев. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Стена дома в Заводском районе Саратова обрушилась после затопления подвала Бусаргин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Саратовской области Из-за коронавируса в Саратовской области закрыты 50 классов в школах ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Стена дома в Заводском районе Саратова обрушилась после затопления подвала Новости Саратова - 29.11.2021 0 Стена одного из домов Заводского района Саратова обрушилась после затопления подвала. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Речь идет о многоквартирном доме по адресу Брянская, 34.... Бусаргин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Саратовской области 29.11.2021 Из-за коронавируса в Саратовской области закрыты 50 классов в школах 29.11.2021 Саратовский НПЗ провел День открытых дверей 29.11.2021 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет на железнодорожном вокзале Саратова 1 декабря 29.11.2021