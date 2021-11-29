В Саратовской области еще 19 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало девятерых женщин и десятерых мужчин в возрасте от 53 до 92 лет.

Напомним на сегодняшний день подтверждено 615 новых случаев.