На сегодняшний день еще 19 жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 13 женщин и шестерых мужчин в возрасте от 55 до 84 лет. Общее число смертей достигло 1,916 тысячи человек.