Домой Рубрики Новости Саратова Еще 19 жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 19 жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 10.08.2021 120 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber На сегодняшний день еще 19 жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало 13 женщин и шестерых мужчин в возрасте от 55 до 84 лет. Общее число смертей достигло 1,916 тысячи человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Банду подростков из Балаково осудили за кражи из супермаркетов и грабежи Жители Энгельса жалуются на стрельбу и громкую музыку Сергей Крылов провел встречу с оркестром «Аккорд» в Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Банду подростков из Балаково осудили за кражи из супермаркетов и грабежи Новости Саратова - 10.08.2021 0 Группу подростков из Балаково осудили за кражи и грабежи. Об этом сообщили в следственном управлении СКР. Установлено, что юноши в возрасте 15 и 16 лет,... Жители Энгельса жалуются на стрельбу и громкую музыку 10.08.2021 Сергей Крылов провел встречу с оркестром «Аккорд» в Саратовской области 10.08.2021 В Саратове загорелся цирк 10.08.2021 Председатель комитета по туризму Саратовской области рассказала о развитии туризма в... 10.08.2021