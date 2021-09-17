Сегодня, 17 сентября, еще 20 человек в Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 14 женщин и шестерых мужчин в возрасте от 51 до 95 лет.

Общее число смертей достигло 2,66 тысячи человек.