Домой Рубрики Новости Саратова Еще 20 человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 20 человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 17.09.2021 81 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 17 сентября, еще 20 человек в Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало 14 женщин и шестерых мужчин в возрасте от 51 до 95 лет. Общее число смертей достигло 2,66 тысячи человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Бирюлин предрекает возможность провокационных действий на участках Крыльцо саратовской многоэтажки «стерлось» до горки Энгельсским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Бирюлин предрекает возможность провокационных действий на участках Новости Саратова - 17.09.2021 0 Эксперт-политолог Иван Бирюлин предрекает возможность провокационных действий на местах. -Голосование должно проходить строго в рамках действующего законодательства. На некоторых участках в Балаково, Энгельса и Балашове... Крыльцо саратовской многоэтажки «стерлось» до горки 17.09.2021 Энгельсским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов 17.09.2021 Валерий Радаев поздравил саратовцев с Днем города 17.09.2021 «Серебряный» волонтер из Балаково Галина Косякина сделала свой выбор 17.09.2021