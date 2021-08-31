В Саратовской области еще 20 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Не стало 14 женщин и шестерых мужчин в возрасте от 41 до 85 лет.

Общее число смертей в регионе достигло 2,303 тысяч.