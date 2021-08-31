Домой Рубрики Новости Саратова Еще 20 человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 20 человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 31.08.2021 70 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще 20 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона. Не стало 14 женщин и шестерых мужчин в возрасте от 41 до 85 лет. Общее число смертей в регионе достигло 2,303 тысяч. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Гость Саратовской бизнес-лекции о финансовой грамотности Виктория Шароватова рассказала об опыте ведения бизнеса В Саратове ушла из жизни заслуженный врач России Елена Костина Володин рассказал саратовцам о своей умершей от коронавируса тете ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Гость Саратовской бизнес-лекции о финансовой грамотности Виктория Шароватова рассказала об опыте... Новости Саратова - 31.08.2021 0 Во вторник, 24 августа, от Саратовского центра "Мой бизнес" прошла лекция, посвященная финансовой грамотности в сфере предпринимательской деятельности. Гостья мероприятия Виктория Шароватова поделилась своим... В Саратове ушла из жизни заслуженный врач России Елена Костина 31.08.2021 Володин рассказал саратовцам о своей умершей от коронавируса тете 31.08.2021 Предприниматель Дарья Соловей рассказала о своем бизнесе и поддержке государства 31.08.2021 В Заводском районе Саратова сгорел двухэтажный дом 31.08.2021