Сегодня, 16 августа, еще 20 жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Не стало одиннадцати женщин и девятерых мужчин в возрасте от 37 до 65 лет.

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