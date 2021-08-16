Домой Рубрики Новости Саратова Еще 20 жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 20 жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 16.08.2021 87 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 16 августа, еще 20 жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона. Не стало одиннадцати женщин и девятерых мужчин в возрасте от 37 до 65 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Клад правнука Радищева нашли в Саратовской области Определены места партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдумы Шаурмичная сгорела в Энгельсе Саратовской области ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Клад правнука Радищева нашли в Саратовской области Новости Саратова - 16.08.2021 0 В Хвалынске в историческом здании краеведческого музея на улице Революционной обнаружили клад, принадлежавший правнуку писателя Александра Радищева. Об этом сообщают жители Саратовской области в... Определены места партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдумы 16.08.2021 Шаурмичная сгорела в Энгельсе Саратовской области 16.08.2021 Паулина и Енисей родились в семьях Саратовской области 16.08.2021 Начинается регистрация участников на X Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй... 16.08.2021