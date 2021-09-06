В Саратовской области еще 21 человек скончался от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Не стало 17 женщин и четырех мужчин в возрасте от 50 до 83 лет.

Общее число смертей достигло 2,438 тысячи человек.

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