Домой Рубрики Новости Саратова Еще 21 человек в Саратовской области скончался от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 21 человек в Саратовской области скончался от коронавируса По Новости Саратова - 06.09.2021 94 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще 21 человек скончался от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона. Не стало 17 женщин и четырех мужчин в возрасте от 50 до 83 лет. Общее число смертей достигло 2,438 тысячи человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Пенсионеры Саратова получили «Путинскую выплату» Водоканал в Саратове предстанет перед судом за невыполнение обязательств Почтальоны Саратовской области бастуют и грозят начать голодовку ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пенсионеры Саратова получили «Путинскую выплату» Новости Саратова - 06.09.2021 0 Пенсионеры Саратовской области начали получать президентские выплаты. На данный момент сумму в 10 тысяч рублей получили 92% пенсионеров региона, что составляет более 667 тысяч человек.... Водоканал в Саратове предстанет перед судом за невыполнение обязательств 06.09.2021 Почтальоны Саратовской области бастуют и грозят начать голодовку 06.09.2021 Саратовская автомобилистка погибла от удара о дерево 06.09.2021 Пятиэтажку в Саратове признали аварийной 06.09.2021