В Саратовской области еще 21 человек скончался от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 12 женщин и восьми мужчин в возрасте от 46 до 94 лет.

Всего за время пандемии от новой инфекции скончались 2,496 тысячи человек.