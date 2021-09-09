Домой Рубрики Новости Саратова Еще 21 житель Саратовской области скончался от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 21 житель Саратовской области скончался от коронавируса По Новости Саратова - 09.09.2021 85 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще 21 человек скончался от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало 12 женщин и восьми мужчин в возрасте от 46 до 94 лет. Всего за время пандемии от новой инфекции скончались 2,496 тысячи человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области должны ускорить подготовку к отопительному сезону Саратовца ждет суд за изнасилование девятилетней дочери Туристические поездки на электропоезде по маршруту Саратов – Волгоград состоятся 14 и 15 сентября ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области должны ускорить подготовку к отопительному сезону Новости Саратова - 09.09.2021 0 По поручению зампреда области Александра Соловьева, главам районов Саратовской области необходимо ускорить подготовку к отопительному сезону и завершить благоустройство дворов. На данный момент на 91%... Саратовца ждет суд за изнасилование девятилетней дочери 09.09.2021 Туристические поездки на электропоезде по маршруту Саратов – Волгоград состоятся 14... 09.09.2021 Электронные проверки ГИБДД свидетельств о регистрации в Саратове еще не вступили... 09.09.2021 Евгений Ковалев поблагодарил участников соревнований по фигурному вождению автомобилей с ручным... 09.09.2021