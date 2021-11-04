В Саратовской области еще 24 человека скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 11 женщин и 13 мужчин в возрасте от 34 до 93 лет.

Всего в пандемию новая инфекция унесла жизнь 3950 человек.