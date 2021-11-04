Домой Рубрики Новости Саратова Еще 24 человека в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 24 человека в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 04.11.2021 92 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще 24 человека скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало 11 женщин и 13 мужчин в возрасте от 34 до 93 лет. Всего в пандемию новая инфекция унесла жизнь 3950 человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Собственников сгоревшей «России» в Саратове уже штрафовали на 200 тысяч рублей Мукаддас Бибарсов: О подлинном народном единстве Роман Бусаргин: В Саратовской области до 2030 года появятся агробиотехно- и ИТ-парки ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Собственников сгоревшей «России» в Саратове уже штрафовали на 200 тысяч рублей Новости Саратова - 04.11.2021 0 Сегодня ночью, 4 ноября, сгорело историческое здание гостиницы «Россия». Первыми о возгорании сообщали очевидцы происшествия. Позднее в ГУ МЧС рассказали, что загорелись крыша и практически... Мукаддас Бибарсов: О подлинном народном единстве 04.11.2021 Роман Бусаргин: В Саратовской области до 2030 года появятся агробиотехно- и... 04.11.2021 Олег Костин побывал в обесточенной поликлинике рядом с эпицентром пожара в... 04.11.2021 Два поселка Саратовской области пострадали от пожаров 04.11.2021