В Саратовской области на 13 сентября зарегистрировано еще 247 случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

Общее число заболевших новой инфекцией составило 83,969 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 77,371 тысячи, за сутки 195.

Новые случаи распределились так: Саратов — 95, Энгельсский район — 37, Балаковский — 34, Балашовский — восемь, Саратовский — семь, Пугачевский — шесть, Петровский, Самойловский — по пять, Аркадакский, Вольский, Духовницкий, Озинский, Советский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Краснокутский, Марксовский, Новоузенский, Турковский — по три, Воскресенский, Екатериновский, Ершовский, Романовский, Ртищевский, Татищевский — по два, Новобурасский, Перелюбский, поселок Светлый — по одному.