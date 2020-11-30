На утро 30 ноября стало известно о еще 248 случаях коронавируса в Саратовской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 27,166 тысячи человек, выздоровели 23,088 тысячи человек, за сутки 183.

Новые случаи распределились так: Саратов — 127, Энгельсский — 22, Балаковский — 19, Вольский — девять, Лысогорский и Петровский — по семь, Балашовский, Марксовский и Ртищевский — по шесть, Балтайский и Ершовский — по пять, Новобурасский — четыре, Дергачевский, Краснопартизанский, Советский, Татищевский, Турковский и Хвалынский — по три, Ровенский и Федоровский — по два, Калининский, Саратовский районы и ЗАТО Светлый — по одному.