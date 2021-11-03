В Саратовской области от коронавируса скончались еще 25 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 14 женщин и 11 мужчин в возрасте от 46 до 96 лет.

Отметим, что всего число жертв новой инфекции в регионе достигло 3926.