Домой Рубрики Новости Саратова Еще 25 человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 25 человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 03.11.2021 166 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области от коронавируса скончались еще 25 человек. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало 14 женщин и 11 мужчин в возрасте от 46 до 96 лет. Отметим, что всего число жертв новой инфекции в регионе достигло 3926. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В поселке Саратова бродячие собаки покусали ребенка. Следователи начали проверку Радаев: Саратовская область стала общим домом для 160 национальностей Олег Чумбаев избран главой Базарно-Карабулакского района ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В поселке Саратова бродячие собаки покусали ребенка. Следователи начали проверку Новости Саратова - 03.11.2021 0 В ходе проведения мониторинга СМИ следственным органом на одном из сайтов в сети интернет выявлен видеоролик с нападением собаки на ребенка. Об этом сообщает... Радаев: Саратовская область стала общим домом для 160 национальностей 03.11.2021 Олег Чумбаев избран главой Базарно-Карабулакского района 03.11.2021 Саратовец избивает бывшую жену из-за раздела имущества 03.11.2021 В Саратовской области за сутки вакцинировались более 10 тысяч людей 03.11.2021