Домой Рубрики Новости Саратова Еще 25 жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 25 жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 24.11.2021 68 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще 25 жителей скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало 14 женщин и 11 мужчин в возрасте от 46 до 88 лет. Напомним, на сегодня зарегистрировано 625 новых случаев коронавируса. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области уменьшилось число лесных пожаров Пять школ Саратовской области ушли на карантин из-за ОРВИ и ковида На перевозку депутатов выделят 3 миллиона рублей из саратовского областного бюджета ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Юрлица стали массово оплачивать долги за вывоз мусора под угрозой взыскания... Новости Саратова - 24.11.2021 0 Специалисты Саратовского регоператора АО «Ситиматик» проанализировали динамику поступления платежей за коммунальную услугу по обращению с ТКО от юридических лиц. В итоге выявлено, что кампания... В Саратовской области уменьшилось число лесных пожаров 24.11.2021 Еще 25 жителей Саратовской области скончались от коронавируса 24.11.2021 Пять школ Саратовской области ушли на карантин из-за ОРВИ и ковида 24.11.2021 На перевозку депутатов выделят 3 миллиона рублей из саратовского областного бюджета 24.11.2021