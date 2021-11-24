В Саратовской области еще 25 жителей скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 14 женщин и 11 мужчин в возрасте от 46 до 88 лет.

Напомним, на сегодня зарегистрировано 625 новых случаев коронавируса.