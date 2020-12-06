На утро воскресенья, 6 декабря, в Саратовской области зарегистрировано 28,688 тысячи случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

За сутки зарегистрировано 255 новых случаев заболевания. Они зафиксированы в Саратове — 127, Энгельсском районе — 27, Балаковском — 14, Балашовском — девять, Пугачевском — семь, Ершовском и Самойловском — по шесть, Красноармейском и Саратовском — по пять, Дергачевском, Новоузенском, Петровском, Татищевском и Турковском — четыре, Вольском, Воскресенском, Калининском, Марксовском и Питерском — по три, Лысогорском, Озинском, Федоровском районах и ЗАТО Светлый — по два, Александрово-Гайском, Аткарском, Балтайском, Краснокутском, Краснопартизанском и Ртищевском — по одному.

Выздоровело за вес время пандемии 24,314 тысячи человек, включая 199 человек за сутки.

Все заболевшие — контактные лица.