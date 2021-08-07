На утро 7 августа в Саратовской области зарегистрировано 258 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального штаба.

Общее количество заболевших коронавирусом составляет в Саратовской области 74,882 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 69,663 тысячи человек, за сутки — 224.

Новые случаи распределились по области так: Саратов — 98, Энгельсский район — 34, Балаковский — 17, Балашовский — 15, Вольский — восемь, Петровский — семь, Марксовский — шесть, Лысогорский — пять, Аркадакский, Ивантеевский, Красноармейский, Новобурасский, Озинский, Ровенский, Самойловский, Турковский — по четыре, Алгайский, Пугачевский, Ртищевский, Саратовский, Федоровский — по три, Базарно-Карабулакский, Воскресенский, Дергачевский, Ершовский, Калининский, Питерский, Романовский, Татищевский, Хвалынский — по два, Аткарский, Духовницкий, Советский — по одному.