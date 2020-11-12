Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер рассказал о том, сколько пациентов в регионе лечатся от коронавируса.

В стационарах находятся 3,506 тысячи человек, с коронавирусом 2,131 тысячи, пневмония у 2,373 тысячи пациентов.

На кислородной поддержке 725 больных, 238 на ИВЛ. Амбулаторно получают лечение 3,947 тысячи человек.

Всего в регионе 4,13 тысячи коек, с кислородом 2,084 тысячи, свободных 624.

С сегодняшнего дня начали работу по подведению кислорода к 26 койкам вольской районной больнице, закончена она в татищевской районной больнице.