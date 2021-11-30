Домой Рубрики Новости Саратова Еще 26 жителей Саратовской области скончались из-за коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 26 жителей Саратовской области скончались из-за коронавируса По Новости Саратова - 30.11.2021 80 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще 26 человек скончались из-за коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало 14 женщин и 12 мужчин в возрасте от 40 до 86 лет. Напомним, на сегодняшний день зарегистрировано 590 новых случаев коронавируса. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В первый день зимы в Саратове объявили желтый уровень опасности В Саратовской области закрывают еще пять ковидных госпиталей Обозначена дата для привития 80% населения Саратовской области ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В первый день зимы в Саратове объявили желтый уровень опасности Новости Саратова - 30.11.2021 0 Завтра, 1 декабря, в Саратовской области объявляют желтый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Ночью и днем в первый день зимы пойдет сильный... В Саратовской области закрывают еще пять ковидных госпиталей 30.11.2021 Обозначена дата для привития 80% населения Саратовской области 30.11.2021 Пожилые саратовцы стали реже болеть коронавирусом 30.11.2021 Валерий Радаев выразил соболезнования семье погибшего водителя скорой помощи в Саратове 30.11.2021