В Саратовской области еще 26 человек скончались из-за коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 14 женщин и 12 мужчин в возрасте от 40 до 86 лет.

Напомним, на сегодняшний день зарегистрировано 590 новых случаев коронавируса.