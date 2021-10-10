Домой Рубрики Новости Саратова Еще 26 жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 26 жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 10.10.2021 173 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще 26 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало 13 женщин и такого же количества мужчин в возрасте от 34 до 99 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Авария в Саратовской области унесла жизнь двух человек В Саратовской области загорелся двухквартирный дом Житель Саратовской области погиб когда тушил свой дом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Авария в Саратовской области унесла жизнь двух человек Новости Саратова - 10.10.2021 0 Вчера, 9 октября, в селе Ивантеевка Саратовской области произошло ДТП, сообщает пресс-служба УГИБД. Мужчина 24-х лет за рулем автомобиля Ford Focus не справился с управлением... В Саратовской области загорелся двухквартирный дом 10.10.2021 Житель Саратовской области погиб когда тушил свой дом 10.10.2021 Николай Панков поздравил сельскохозяйственных работников с профессиональным праздником 10.10.2021 Саратовская область стала самым мистическим регионом страны 10.10.2021