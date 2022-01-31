В связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями с 1 февраля закрываются на карантин:

— лицеи № 15, 47, 56, 107, Инженерный лицей;

— школы № 8 (корпус на Радищева, 18), 9, 11, 22, 43, 45, 49, 52, 57, 63, 71, 83, 86, 90, 94, 101, 102;

— школа П.Ц.У. Совхоза «15 лет Октября»;

— школа Р.П. Красный Октябрь;

— гимназии № 7, 75, 87 с. Расково.

Помимо этого, продлевается карантин в:

— школах № 21, 67, 77;

— гимназии № 1;

— лицеях № 37, 62.

Частично возобновляется учебный процесс в лицеях № 2, 36, ГЭЛ, ЛГН, в школах № 2, 69, 95, школе с. Синенькие.

Полностью возобновляется учебный процесс в ЛМИ, школах с. Усть-Курдюм, с. Константиновка, р.п. Соколовый.