Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал об увеличении числа коек для коронавирусных больных в регионе.

Уже развернуто 150 в областном кардиологическом центре, еще 30 в Областной клинической больнице. До 6 ноября появится еще по 60 в Калининске и Татищеве, 100 в Марксе. Планируется до 15 ноября перепрофилировать под лечение коронавирусом отделение в Аткарске на 50 мест.

В Калининске до 2 ноября оснащат кислородом 40 коек (направлено 15 кислородных концетратов, столько же в Татищеве до 5 ноября, до 6 ноября — 60 коек в Марксе, до 15 ноября — 25 в Аткарске.

В Областной клинической больнице сегодня заканчивают оснащать кислородом 76 коек, а в городской больнице №2 Саратова модернизируют собственную кислородную станцию. Работы поручено завершить до 12 ноября. Такая же появится у ковид-госпиталя на Рабочей улице в Саратове на следующей неделе. В дальнейшем ее модернизируют, благодаря этому получится в два раза увеличить число коек с кислородом.

В горбольнице №2 Энгельса до 21 ноября оснастят 220 коек. Также будет создан резерв по баллонам с кислородом.

— За каждым объектом закреплено ответственное лицо, за все объекты личную ответственность несут министр здравоохранения Олег Костин и министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев, — подчеркнул чиновник.

Напомним, об увеличении числа коек говорил и.о. заместителя министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер. А кислородная станция появилась еще и в Балаково.