На заседании в Саратовской областной думе предварительно утвердили распределение дополнительных доходов бюджета.

Предполагается направить на благоустройство районов 281,7 миллиона рублей. И.о. министра финансов региона Ирина Бегинина уточнила принцип распределения средств. Аткарскому, Хвалынскому и Ртищевскому районам — по 20 миллионов рублей, Екатериновскому и Саратовскому, районам — по десять миллионов, Саратову — 201,7 миллиона рублей. Согласно внесенным ранее поправкам в бюджет еще в 19 районов города направлены аналогичные трансферты на сумму 620 млн рублей. Общая сумма на благоустройство составит 901,9 миллионов рублей

Эти поправки рассмотрят на внеочередном заседании областной думы — 4 августа.