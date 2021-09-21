В Саратовской области развернули 300 дополнительных коек в госпиталях из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Больше всего заболевших каждый день выявляют в Саратове. Дополнительные места для больных появятся на базе клинической больницы имени С. Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета.

Минздрав региона сообщает, что в настоящий момент в 22 медучреждениях области развернуто более 3 600 ковидных коек.