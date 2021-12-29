По данным на 29 декабря в Саратовской области зарегистрировано 305 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших составляет в Саратовской области 132 471 человек. Выздоровело с начала эпидемии 119 599 человек, за сутки — 149.

На стационарном лечении находятся 1 269 человек, на амбулаторном — 6 579.

Больше всего заболевших выявили в Саратове — 128, Энгельсском районе — 45, Балаковском — 24, Балашовском —20, Вольском — 11, Марксовском — 11.