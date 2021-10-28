В Саратовской области еще 31 человек скончался от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Не стало 18 женщин и 13 мужчин в возрасте от 46 до 88 лет.

Напомним, вчера число смертей было такое же.

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