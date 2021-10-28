Домой Рубрики Новости Саратова Еще 31 человек в Саратовской области скончался от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 31 человек в Саратовской области скончался от коронавируса По Новости Саратова - 28.10.2021 151 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще 31 человек скончался от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве. Не стало 18 женщин и 13 мужчин в возрасте от 46 до 88 лет. Напомним, вчера число смертей было такое же. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Балаковские спасатели пришли на помощь упавшей в колодец собаке Исаев: Рекламные щиты портят облик Саратова и являются визуальным мусором Заработала «горячая линия» бесплатной психологической помощи для родителей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Балаковские спасатели пришли на помощь упавшей в колодец собаке Новости Саратова - 28.10.2021 0 Пес провалился в глубокий колодец. Как сообщили интернет-изданию "Новости Саратова" в облспасе, примерно в 2 часа дня 28 октября в Балакове Саратовской области возле дома... Исаев: Рекламные щиты портят облик Саратова и являются визуальным мусором 28.10.2021 Заработала «горячая линия» бесплатной психологической помощи для родителей 28.10.2021 В Саратове задержали сбившего насмерть двух пешеходов водителя 28.10.2021 Саратовец сорвался со строительных лесов и разбился насмерть 28.10.2021