Сегодня, 16 декабря, в Саратовской области зарегистрировано 352 новых случая коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 128 198 человек. Выздоровели с начала эпидемии 112 769 человек, за сутки — 598

На стационарном лечении находятся 1 649 человек, амбулаторном — 9 148.

Больше всего заболевших выявили в Саратове — 175, Энгельсском районе — 33, Балаковском — 21, Балашовском — 20, Пугачевском — 11, Вольском — 10.