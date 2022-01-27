Домой Рубрики Новости Саратова Еще 5 человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 5 человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 27.01.2022 97 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Еще пять человек в Саратовской области скончались от коронавируса. Всего скончались 5 307 пациентов. За последние сутки не стало четырех женщин и одногг мужчины. Им было от 69 до 83 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Ночью в Саратове запретили парковку на 12 улицах из-за уборки снега Пенсионерку вызволили из снежного плена под Саратовом Под Саратовом пьяная девушка зарезала своего работодателя ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Ночью в Саратове запретили парковку на 12 улицах из-за уборки снега Новости Саратова - 27.01.2022 0 В Саратове продолжается обильный снегопад. В связи с уборкой территорий в ночь с 27 на 28 января с 20:00 до 5:00 запланировано ограничение стоянки... Пенсионерку вызволили из снежного плена под Саратовом 27.01.2022 Под Саратовом пьяная девушка зарезала своего работодателя 27.01.2022 Мишустин: Социальные выплаты будут проиндексированы 1 февраля 27.01.2022 Валерий Радаев поставил задачу участвовать в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» 27.01.2022