Домой Рубрики Новости Саратова Еще 5 человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 5 человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 25.01.2022 73 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще 5 человек скончались от коронавируса. Это три женщины и двое мужчин. Им было от 41 до 88 лет. Общее число смертей в регионе — 5302. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мать-кукушка под Саратовом два года не занималась лечением своего сына Девять улиц в Саратове остались без воды Жительница Елшанки пожаловалась в соцсетях на отсутствие транспорта вечером ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мать-кукушка под Саратовом два года не занималась лечением своего сына Новости Саратова - 25.01.2022 0 Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком в Озинках. Мать-алкоголичка воспитывает вместе с сожителей пятерых детей. У ее восьмилетнего сына врожденный порок развития. Ему... Девять улиц в Саратове остались без воды 25.01.2022 Жительница Елшанки пожаловалась в соцсетях на отсутствие транспорта вечером 25.01.2022 В Саратовской области 19 УК получили предостережения за сосульки на... 25.01.2022 Жители Заводского района Саратова по утрам час ждут маршрутку 25.01.2022