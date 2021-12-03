По данным на 3 декабря в Саратовской области зарегистрировано 546 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 122 013 человек. Выздоровели с начала эпидемии 105 007 человек, за сутки — 582.

На стационарном лечении находятся 2 378 человек, амбулаторном — 10 130.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Саратове — 313, Энгельсском районе — 48, Балаковском — 33, Балашовском — 25, Вольском — 15, Пугачевском — 9.