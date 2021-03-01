В феврале 2021 года сообщалось, что прием иностранцев на временное жительство в Саратовской области завершен. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Было подано 700 заявлений, согласно числу выданных квот. Приняли только 153 человека, могут взять еще 547.

С 1 марта желающие попасть в регион именно по этому документу могут подавать заявки. В том числе — через филиал по Саратовской области Федерального государственного предприятия «Паспортно-визовый сервис» МВД России.

Телефон для справок отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по Саратовской области (8453) 52-57-51.